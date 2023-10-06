Tarımda yeni dönem! Bakan yumaklı açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı katıldığı TRT Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunuyor. Bakan Yumaklı'nın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle: Yeni normallerimiz var, toplumun özümsemesi gerekir. Bizim çiftçilerimize önerilerimiz olacak.

Desteklerimizin yönlendirici katkısını göreceğiz. Biz her yıl güncellenecek şekilde 3 yıllık planlamalar şeklinde üreticimizin önüne getireceğiz.

Bütün hususların tamamlanmasından sonra planlama çalışmaları başlayacak. Tarımsal üretim planlamasını 2024-2025 üretim yılında uygulamaya başlayacağız.

Tarımda sözleşmeli üretim

En önemli unsurlarından biri de sözleşmeli üretim. Üreticiye pazar garantisi sağlıyorsunuz, sanayiciye de ham maddeyi sağlıyorsunuz. Bunların hepsi sözleşmeli üretimin parçası.

Nihai hedefimiz öngörülebilirliği azami düzeye yükseltebilmek ve olması gereken arz ve talebi yakınlaştırmak.

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Bir tarafta üretici sanayiciler olacak, bir tarafta da kooperatifler oluyor.

Tarım sayımı en son 2001’de yapıldı. Tarım sayımını stok sayımına benzetebiliriz. Bununla alakalı her türlü veriler Türkiye İstatistik Kurumu'nda. Biz hazırlıklarımızı tamamladığımızda TÜİK hemen harekete geçecek.

İşlenmeyen tarım arazileri

Bununla ilgili bir yasal düzenleme çalışmalarımız vardı. Eğer herhangi bir arazi 2 yıl boyunca ekilmemiş ise bakanlığımız bu arazileri bulunduğu lokasyonda rayiç değere göre kiraya verecek. Bunun kiraya verilmesi oranın taleplerine göre belirlenecek. Oranın geliri varislerine yatırılacak. Ülke ekonomisine de katkı sağlayacak.