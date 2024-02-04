Tarımda yalancı bahar: seriler halinde alarm veriyor hale gelirken yok olma riski ile acil kurulu toplandı!

İklim değişikliği tarım üretimini tehdit etmeye devam ediyor. Bu kez sıradaki tehlike şubat ayında yaşanacak yüksek sıcaklıklar.

Meteoroloji verilerine göre 5 Şubat'tan itibaren Türkiye genelinde Afrika'dan gelen sıcak hava dalgası etkili olmaya başlayacak. Sıcaklıklar kıyı bölgelerden başlayarak yükselecek, yer yer 20 dereceleri bulacak.

Bu durumun özellikle tarım bölgerinde üretimi olumsuz etkileyeceğini söyleyen TEMA Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Erhan Akça "Bu sıcaklığı bitki aldığında hormon üretmeye başlayacak. Erken çiçek açacak. Erken çiçek açtığında da özellikle bahçe bitkilerinde sonradan gelecek bir soğuk dalgası, Mart soğuğu ile baş edememe durumu var. Bu da verim düşüklüğüne yol açacak." değerlendirmesinde bulundu.

Böyle durumlarda sıcaklıkları belirli bir seviyede tutmak hayli maliyetli olabiliyor. Öte yandan farklı önlemler alarak zararı olabildiğince azaltmak mümkün.

Pervanelerle yapılacak bir serinlemenin maliyetli olacağını söyleyen Akça, "Öncelikle bizim önerimiz bu toprakların öz evladı bitkilerle tarımı gerçekleştirmek çünkü bunların bu iniş çıkışlara bir dayanıklılığı var onun dışında hava akımı için bahçelerde tarlalarda hava koridorları oluşturulabilir. Bahçelerin havalanması hazır budamaların iyi yapılması bu akımlar bahçe içinde olduğunda veya arazi içinde olduğunda hem sıcaklıkla mücadele hem de soğukla mücadele daha iyi yapılacaktır." dedi.

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Çevre ve tarım alanında çalışan uzmanlar, kuraklık tehlikesinin sürdüğüne de dikkat çekiyor.