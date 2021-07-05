Tarımda tüm sektörler ihracatta atağa kalktı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye’nin haziran ayı ihracatı, 2020’nin aynı dönemine kıyasla yüzde 46,9 artarak 19 milyar 773 milyon dolar olarak gerçekleşti. Geçen ay 2020’nin aynı dönemine göre ihracatı yüzde 34,3 artarak 2 milyar 564 milyon 723 bin dolara çıkan tarımın, Türkiye’nin toplam ihracatı içerisindeki payı yüzde 13 oldu. Söz konusu dönemde Türkiye’nin sanayi ihracatı yüzde 49,6 artarak 15 milyar 276 milyon 639 bin dolara, madencilik ihracatı da yüzde 59,2 yükselerek 497 milyon 555 bin dolara ulaştı.

3 sektör rekora imza attı

Sektörlere göre bakıldığında, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri; tarım ihracatında haziranda da liderliğini sürdürdü. Sektör, geçen ay 766 milyon 532 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerini, 614 milyon 376 bin dolarla mobilya, kağıt ve orman ürünleri, 314 milyon 98 bin dolarla su ürünleri ve hayvansal mamuller, 295 milyon 745 bin dolarla yaş meyve ve sebze, 193 milyon 875 bin dolarla meyve sebze mamulleri sektörleri takip etti. Mobilya, kağıt ve orman ürünleri, su ürünleri ve hayvansal mamuller, meyve sebze mamulleri sektörleri haziranda tarihlerinin en yüksek aylık ihracat performansına imza attı.