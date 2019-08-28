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Tarımda sigortalı varlık değeri yüzde 31 arttı

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi’nin, bu yıl da büyümesini sürdürdüğünü belirterek, bu yılın Ağustos ayı sonuna kadar, tüm tarım sigortası branşlarında sigortalanan varlık bedeli bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 31 artış ile 39 milyar liraya çıktığını açıkladı.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 15:55
Tarımda sigortalı varlık değeri yüzde 31 arttı

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi’nin, bu yıl da büyümesini sürdürdüğünü belirterek, bu yılın Ağustos ayı sonuna kadar, tüm tarım sigortası branşlarında sigortalanan varlık bedeli bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 31 artış ile 39 milyar liraya çıktığını açıkladı.


TARSİM yönetiminden yapılan açıklamada, Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi’nin, bu yıl da büyümesini sürdürdüğü, üreticilerin tarım sigortasına olan ilgisinin arttığı ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı mücadelede üreticinin yanında yer alındığı belirtildi.


Açıklamada, son yıllarda küresel düzeyde yaşanan doğal afetlerin yol açtığı hasarların yıkıcı nitelikte olduğunun ve tüm dünyayı olduğu kadar ülkemizi de derinden etkilediğinin altı çizilerek, sigortasız sürdürülen tarım faaliyetlerinin artık mümkün olmadığı belirtildi ve şu ifadeler yer aldı:


"Devlet Destekli Tarım Sigortaları çerçevesinde her yıl yeni teminatlar uygulamaya alınmakta, Devlet’in üreticiye sağladığı prim desteği bazı branşlarda yüzde 67’ye ulaşmakta, üreticilere ödeme kolaylıkları sunulmakta ve bu doğrultuda portföy istikrarlı bir şekilde büyümektedir. Bu yılın Ağustos ayı sonuna kadar, tüm tarım sigortası branşlarında sigortalanan varlık bedeli bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 31 artış ile 39 milyar liraya, poliçe adedi yüzde 13 artış ile 1.7 milyona, prim üretimi yüzde 15 artış ile 1.9 milyar liraya, büyükbaş ve küçükbaş hayvan adedi yüzde 50 artış ile 2.9 milyona, Bitkisel Ürün Sigortalarında sigortalı alan 22 milyon dekara ulaşmıştır.


Tüm tarım sigortası branşlarında üreticilerden, 292 bin adet ihbar alınmıştır. Hasar sebeplerinde dolu, don, fırtına ile sel ve su baskını, hasar ihbarı alınan illerde Malatya, Konya ve Manisa, ürünlerde ise buğday, kayısı ve üzüm öne çıkmıştır. Alınan hasar ihbarlarını takiben başlayan ve tüm hızıyla devam eden ekspertiz çalışmalarının birçoğuna, bölge müdürlüklerimiz de iştirak etmektedir. Hasar dosyaları tamamlanan üreticilere Genel Şartlar, Tarife ve Talimatlar çerçevesinde, 532 milyon lira ödeme yapılmış olup, ürünlerin poliçe bitiş tarihleri doğrultusunda önümüzdeki günlerde 604 milyon lira daha ödeme yapılacaktır."

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 15:55
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