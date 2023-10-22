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Tarım Tarımda otomatik dümenleme hem verimi hem de konforu artırıyor
Tarım

Tarımda otomatik dümenleme hem verimi hem de konforu artırıyor

Yeniakit Publisher
2023-10-22 13:04:00 -
Tarımda otomatik dümenleme hem verimi hem de konforu artırıyor

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde organize edilen 8. Samsun Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı'nda, çiftçilere üretimi artırırken konfor sağlayan teknolojiler de tanıtıldı.

Yapay zeka yardımıyla yarı otonom sürüş sağlayan otomatik dümenleme sistemi de bu teknolojiler arasında yer alıyor. Traktörün direksiyonuna monte edilen otomatik dümenleme sistemiyle tarlada belirlenen rota üzerinden yüksek hassasiyetle ekim, ilaçlama veya gübreleme yapılabiliyor. Çiftçiler, bu sistemle hem iş gücünden hem de girdi maliyetlerinin yüksek olduğu tohum, ilaç ve gübreden tasarruf ediyor hem de daha iyi ekip yaparak tarlasından daha yüksek verim elde edebiliyor.

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