Tarımda öncelikli konulara ilişkin AR-GE projeleri desteklenecek

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın AR-GE Destek Programına İlişkin Tebliği, 1 Ocak 2022’den geçerli olmak üzere Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğe göre AR-GE Destek Programı’nın yürütülmesine yönelik her türlü kararı almakla yetkili en üst merci olan Değerlendirme Kurulu, bakan yardımcısının başkanlığında 20 üyeden oluşacak. Kurul, önceki yıllarda imzalanmış olan AR-GE projeleri sözleşmelerinden doğan mali yükümlülükleri de dikkate alarak yürütücü türlerine göre bakanlık tarafından ödenebilecek desteğin üst limitlerini ve verilebilecek destek oranlarını belirleyecek.