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Tarım Tarımda öncelikli konulara ilişkin AR-GE projeleri desteklenecek
Tarım

Tarımda öncelikli konulara ilişkin AR-GE projeleri desteklenecek

Tarımda ihtiyaç duyulan öncelikli konularla ilgili AR-GE projelerine destek sağlanacak.

Yeniakit Publisher
2023-03-20 10:49:00 -
Tarımda öncelikli konulara ilişkin AR-GE projeleri desteklenecek

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın AR-GE Destek Programına İlişkin Tebliği, 1 Ocak 2022’den geçerli olmak üzere Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğe göre AR-GE Destek Programı’nın yürütülmesine yönelik her türlü kararı almakla yetkili en üst merci olan Değerlendirme Kurulu, bakan yardımcısının başkanlığında 20 üyeden oluşacak. Kurul, önceki yıllarda imzalanmış olan AR-GE projeleri sözleşmelerinden doğan mali yükümlülükleri de dikkate alarak yürütücü türlerine göre bakanlık tarafından ödenebilecek desteğin üst limitlerini ve verilebilecek destek oranlarını belirleyecek.

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