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Tarımda erken uyarı sistemi

Kabine, tarım ürünlerinin üretim miktarını ve fiyatlarını takip etmek için Erken Uyarı Sistemi ile Üretim Gözetim Mekanizması’nı devreye almayı planlıyor. Uzmanlar, bu adımlarla yaşanabilecek dalgalanmaların kolayca önlenebileceğini dile getirdi.

10 Ekim 2018 Çarşamba 15:34
Tarımda erken uyarı sistemi

Tarım ürünlerinin rekolte tahminlerinin sağlıklı biçimde yapılabilmesi için Erken Uyarı Sistemi kurulacak. Gıdada fiyat dalgalanmalarını yakından izleyecek Ürün Gözetim Mekanizması da hayata geçirilecek. Oluşturulacak mekanizmalarla hem üretimi, hem de fiyat değişimlerini daha etkin takip etmek mümkün olacak.  Erken Uyarı Sistemi ve Ürün Gözetim Mekanizması’nın devreye alınmasını olumlu bir adım olarak değerlendiren uzmanlar, “İyi öngörü ve etkin denetim sayesinde üretim ile fiyat dalgalanmaları engellenebilir” görüşünde birleşiyor.

Örnek bir uygulama

Tarım kesimiyle ilgili araştırmalarıyla tanınan gazeteci-yazar Ali Ekber Yıldırım, rekolte ve fiyat tahmine imkân veren sistemlerin pek çok ülkeye örnek olacağını belirtti. Yıldırım, “Ancak ve ancak doğru verilerle doğru politika oluşturulabilir. Bu anlamda erken uyarı almak, kestirimlere ya da tembihlere göre üretim ve fiyat denetimi yapmak çok önemli” dedi. Tarımda temel sorunların devam ettiğini dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti: “Sorunlar belirlenmeli ve aşılmalı. Örneğin üretimde ani oynamaların, daralmaların önüne geçilmeli. Girdi fiyatları kontrol altına alınmalı. İthal tohum, yem ve gübrenin üreticileri sıkıntıya sokmaması için tedbirlere başvurulmalı. Bu bağlamda Erken Uyarı Sistemi çok önemli görev görecektir.”

Tüm süreçler takip edilmeli

Üreticilerin sorunlarını yerinde görüp kamuoyu ile paylaşan ekonomi yazarı Rüştü Bozkurt ise Erken Uyarı Sistemi ve Ürün Gözetim Mekanizması’nın hem üreticilerin hem de tüketicilerin hayrına olacağını vurguladı. Üretim ve fiyat denetiminin devletin temel görevlerinden biri olduğuna dikkat çeken Bozkurt, “Tabii burada sistem bütüncül, kontroller tutarlı olmalı. Örneğin bir domatesin tarladan sofraya kadarki tüm süreçleri takip edilebilmeli” ifadelerini kullandı.

Bozkurt, ayrıca ürün ve fiyat eğilimlerinin izlenebilmesi için net verilerin elde edilmesi, koordineli hareket edilmesi ve uygulamaya odaklanılması gerektiğinin altını çizdi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 15:34
  1. Erken Uyarı Sistemi ile Üretim Gözetim Mekanizması

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