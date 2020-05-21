Tarımda drone devri Samsun’da başlıyor
Tarım Kredi Kooperatiflerinin iştiraklerinden Tarnet Tarım Kredi Bilişim ve İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin (TARNET AŞ) Genel Müdürü Huzeyfe Yılmaz, tarımda drone kullanımının, haziran ayında Samsun’da çeltik ürününde başlatılacağını söyledi.
Yılmaz, coronavirüs (Covid-19) salgınıyla teknoloji, tarım, gıda ve e-ticaretin ön plana çıktığını söyledi. Tarımda teknolojinin çok fazla kullanılması ihtiyacının ortaya çıktığını anlatan Yılmaz, “Önümüzdeki dönemde sıkıntı yaşanmaması için tarım için teknolojinin milli tarım teknolojilerinin konuşulmasının vakti geldi de geçiyor. Türkiye savunma sanayisinde yakaladığı başarıyı tarımda da yakalamalı” değerlendirmesinde bulundu.