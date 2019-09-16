Tarımda dijital hamle kazanç getirecek

Küresel gıda, tarım, finans ve endüstriyel ürün şirketi Cargill tarafından 6 ilde sürdürülen “1000 Çiftçi 1000 Bereket” programı kapsamında İzmir’in Tire ilçesindeki bir mısır tarlasında hasat şenliği düzenlendi. Cargill Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Yönetim Kurulu Başkanı Murat Tarakçıoğlu, yaptığı açıklamada, “Bundan 10 sene sonra tarımda katma değerin yüzde 25’i dijital tarımdan gelecek. Türkiye olarak bu trendi kaçırmamalıyız, buraya yatırım yapmalıyız” dedi. Tarakçıoğlu, "Klasik tarım güzel ama bunu daha ileriye taşımak için bunları yapmak zorundayız. Bundan 10 sene sonra tarımda katma değerin yüzde 25’i dijital tarımdan gelecek. Türkiye olarak bu trendi kaçırmamalıyız, buraya yatırım yapmalıyız” diye konuştu.