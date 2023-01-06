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Tarım TarımCebimde’yi kullanan Kilisli üreticiler işlemlerini daha hızlı yapıyor
Tarım

TarımCebimde’yi kullanan Kilisli üreticiler işlemlerini daha hızlı yapıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen TarımCebimde mobil uygulamasını kullanan Kilisli üreticilerin hayatlarını kolay kılıyor. Üreticiler, uygulama üzerinden ‘küpe sorgulama’ ve ‘destek takvimi’ gibi işlemleri daha hızlı yapıyor.

Yeniakit Publisher
2023-01-06 11:28:00 -
TarımCebimde’yi kullanan Kilisli üreticiler işlemlerini daha hızlı yapıyor

Hayvan yetiştiricisi İbrahim Halil Töremişoğlu, TarımCebimde’nin faydalı bir uygulama olduğunu kaydetti. Töremişoğlu, “Artık telefondan hayvan sayısını ve durumunu görebiliyorum. Sağlık raporlarını açabiliyorum. Hangi tarihte destekleme alabileceğimi öğrenebiliyorum. İşlerimi daha kolay yaptığımı düşünüyorum. Uygulamayı hayata geçiren Tarım ve Orman Bakanlığı’na teşekkür ediyorum” dedi.

İşler kolaylaştı

Kilis Sebze Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Canarslan da TarımCebimde’yle işinin başındayken zaman kaybı yaşamadan işlemlerini, belgelerini takip edebildiğini dile getirdi. Canarslan, uygulamada emeği geçenlere teşekkür etti. Çiftçi Ahmet Mesut Özgür ise “TarımCebimde mobil uygulamasıyla işlemlerimiz bir tuş kadar yakınımızda. Sayın Cumhurbaşkanı’mız ile Tarım ve Orman Bakanı’mıza bize sağlamış olduğu desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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