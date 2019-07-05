Tarıma uygun topraklar taşınarak korunacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünde düzenlenen “İklim Esnekliği ile Ekosistem Yönetimini Geliştirerek Gıda Güvenliğine Yönelik Entegre Arazi Kullanım Planlaması Projesi”nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, toprağın gıda üretiminin olmazsa olmazı olduğunu söyledi.

Kayıplar azaldı

Yaptıkları çalışmalarla 1970’li yıllarda yılda 500 milyon ton olan toprak kaybının 154 milyon tona düştüğünü vurgulayan Pakdemirli, “2023 hedefimiz, bunu 130 milyon tona düşürmektir. Ayrıca arazi kullanım planlamasıyla halen atıl durumda bulunan 2,9 milyon hektar alanın tarıma kazandırılması için çalışmalarımızı başlattık. İnşallah bu alanın tarıma kazandırılmasıyla beraber ekonomimize katkısı yıllık 13 milyar lira olacaktır. Bunun anlamı daha az cari açık, daha zengin ve müreffeh Türkiye demek” diye konuştu