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Tarım ve Orman Şurası için geri sayım bugün başlıyor

Tarıma dair 25 yıllık yol haritasının belirleneceği III. Tarım ve Orman Şurası’nın tanıtım toplantısı, bugün yapılıyor.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:03
Tarım ve Orman Şurası için geri sayım bugün başlıyor

III. Tarım ve Orman Şurası’nın tanıtım toplantısı, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin de katılımıyla bugün yapılıyor. Bakanlığın kısa, orta ve uzun dönem stratejilerinin belirlenmesine katkı sağlamak amacıyla Türkiye’nin en geniş katılımlı sektör istişare platformu olması hedeflenen III. Tarım ve Orman Şurası, ekim ayında düzenlenecek.

Tarıma dair 25 yıllık yol haritasının belirleneceği Şura’nın tanıtım toplantısı, bugün Orman Genel Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilecek. Bakan Pakdemirli de şura sürecine ilişkin bilgilendirme konuşması yapacak.

Ekim ayına kadar geçecek sürede 21 çalışma grubunda, öğretim üyelerinden 163, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden 268, bakanlık personelinden 412 ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 39 kişi olmak üzere toplamda 882 kişi görev alacak.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:03
  1. III. Tarım ve Orman Şurası
  2. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
  3. Orman Genel Müdürlüğü

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