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Ekonomi Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan sınav duyurusu
Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan sınav duyurusu

Yeniakit Publisher
2023-04-18 14:30:00 -
Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan sınav duyurusu

Tarım ve Orman Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü (Ankara) bünyesinde tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6’ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31.12.2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”in 8’inci maddesi uyarınca, Bakanlığımızca gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre 25 (yirmi beş) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacak.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Adaylar, ilan edilen pozisyonlardan sadece bir tanesine başvurabilecektir. Başvurular, ilanda belirtilen belgelerin eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmasıyla birlikte, 17.04.2023 – 08.05.2023 tarihleri arasında, https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Başvurular elektronik ortamda alınacağından posta yoluyla veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Başvurular, e-Devlet şifresi ile yapılacağından, adayların (www.turkiye.gov.tr) hesabının bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şifresi alması gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresi içeren zarfı PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik Numarasının bulunduğu kimliğini ibraz ederek temin edebilirler.

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