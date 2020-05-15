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Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığından 50 bin ton patates ihracatına izin

Yeniakit Publisher
2020-05-15 21:08:46 -
Tarım ve Orman Bakanlığından 50 bin ton patates ihracatına izin

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 50 bin ton patates ihracatına izin verildiğini bildirdi.

Bakan Pakdemirli, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, tarım ve gıda sektöründe üretim, tüketim ve stok durumu ile piyasadaki fiyat değişimlerini yakından takip ettiklerini belirtti.

Adana, Hatay ve İzmir’de turfanda patates hasadının başlamasıyla, yurt içi arz güvenliğinin güçlü bir seviyeye ulaştığını ifade eden Pakdemirli, "Bugün itibariyle 50 bin ton patatesin ihracatına ön izin vermeye başlıyoruz. Her zaman olduğu gibi amacımız, üreticiyi korumak, tüketicimizi kollamak." değerlendirmesinde bulundu.

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