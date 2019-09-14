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Tarım ve Orman Bakanlığı: “Ülke genelinde çıkan yangınlar kontrol altında”

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ülke genelinde bugün itibariyle meydana gelen 24’ü orman olmak üzere toplamda 33 yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

14 Eylül 2019 Cumartesi 20:38
Tarım ve Orman Bakanlığı: “Ülke genelinde çıkan yangınlar kontrol altında”

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ülke genelinde bugün itibariyle meydana gelen 24’ü orman olmak üzere toplamda 33 yangının kontrol altına alındığı bildirildi.


Tarım ve Orman Bakanlığı, bugün saat 19.30 itibariyle ülke genelinde 24’ü orman yangını, 9’u ise zirai yangın olmak üzere toplamda 33 yangının meydana geldiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, çıkan yangınların İzmir Menemen ve Balıkesir Kepsut’ta yaşanan yangınlar dışında tamamının kontrol altına alındığı belirtilerek Menemen ve Kepsut bölgelerinde çıkan yangınlarında kısmen kontrol altına alındığı ifade edildi.


Bakanlıktan yapılan açıklamada,


“Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Orman Genel Müdürlüğü yangınla mücadele ekipleri yoğun çalışmalarla yangınla mücadele ederken; Adana, Mersin ve İzmir’de çıkan zirai yangınlar tamamen kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir.


Balıkesir, Kütahya, Adana, İzmir, İstanbul, Kahramanmaraş, Kastamonu, Amasya, Muğla, Balıkesir ve Antalya’da yaşanan yangınlarda ise; İzmir Menemen ve Balıkesir Kepsut’ta yaşanan yangınlar dışında tümü tamamen kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları sürmektedir.


Devam eden yangınlardan biri olan İzmir’in, Menemen ilçesi Asarlık mevkiindeki orman yangınına ise 24 Arazöz, 8 Dozer sevk edilmiştir. Yangınla mücadele ekiplerinin çalışmaları devam ederken, yangın kısmen kontrol altına alınmış olup herhangi bir yerleşim yerine tehdit bulunmamaktadır.


Söndürme çalışmaları devam eden bir diğer yangın olan Balıkesir Kepsut’ta ise 10 Arazöz, 2 Dozerle müdahale sürmektedir. Söndürme çalışmaları iyiye gitmekle beraber yangın kısmen kontrol altına alınmıştır.


Yangınlar nedeniyle yaban hayatının zarara uğraması bizleri derinden üzerken, herhangi bir can ve mal kaybı yaşamaması da teselli etmektedir. Orman teşkilatı orman yangınlarını en az zararla ve en kısa sürede söndürmek için tüm imkanlarıyla mücadelesini sürdürmektedir” ifadeleri yer aldı.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 20:38
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