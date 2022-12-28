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Tarım Tarım ve Orman Bakanlığı son 2 yılda 51 bitki çeşidini tescil etti
Tarım

Tarım ve Orman Bakanlığı son 2 yılda 51 bitki çeşidini tescil etti

Tarım ve Orman Bakanlığının çalışmaları ile 2021-2022 yıllarında 12’si meyve, 12’si sebze ve 3’ü gül olmak üzere 27 süs bitkisiyle birlikte toplam 51 bitki çeşidinin ıslahı yapılarak tescil edildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-28 10:29:00 -
Tarım ve Orman Bakanlığı son 2 yılda 51 bitki çeşidini tescil etti

Bahçe bitkileri açısından uluslararası pazardaki payı artırmanın ve bu piyasada söz sahibi olmanın en önemli ayaklarından birini, uluslararası alanda talep gören kaliteli ve verimli, çeşitlerle üretim yapmak oluşturuyor. Bu çerçevede Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM), 2’si merkez, 15’i konu ve 10’u bölgesel olmak üzere 27 adet bahçe bitkileri araştırma enstitüsünde 369 araştırmacı ile meyve, sebze ve süs bitkileri alanında geliştirme faaliyetlerini sürdürüyor.

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin edindiği bilgilere göre, yapılan çalışmalar ile 2021-2022 yıllarında meyvecilik alanında 6 armut, 1 ceviz, 1 kiraz, 1 kuşburnu, 2 kestane ve 1 fındık olmak üzere 12 çeşit geliştirilerek tescil işlemleri tamamlandı.

Bu bağlamda 2021-2022 yıllarında 1 domates, 3 biber, 3 patlıcan, 1 kavun, 2 taze fasulye ve 2 istiridye mantarı olmak üzere 12 çeşidin tescil edildiği sebzecilik alanında, özel sektöre 2 biber ve taze fasulye ile 8 kabak çeşidinin devri tamamlandı.

Süs bitkileri ıslah çalışmaları çerçevesinde ise 3’ü gül çeşidi olmak üzere (Gonca 1961, Güneş 1919, Kurtuluş 77) 2021-2022 yıllarında toplam 27 çeşidin tescili gerçekleştirildi. Tarım ve Orman Bakanlığının bu çalışmaları sonucu 2021-2022 yıllarında 12’si meyve, 12’si sebze ve 3’ü gül olmak üzere 27 süs bitkisiyle birlikte toplam 51 çeşidin ıslahı yapılarak tescil edildi.

Tescili yapılan gül çeşitlerinin özel sektöre arzı konusundaki çalışmalar ise devam ediyor.

Son 20 yılda 157 yeni meyve çeşidi geliştirildi

Ayrıca farklı meyve türlerinde ise son 20 yılda 157 yeni meyve çeşidinin ve 3 yeni meyve anacının geliştirildiği Türkiye’de, ekolojik koşullar dikkate alınarak farklı bölgelerde yetiştirilebilecek erkenci ve geçici meyve çeşitlerinin ıslahı yapılarak uzun bir pazar sezonu oluşturulması için ıslah programları ileriki yıllarda da artarak devam edecek.

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