Tarım ve Orman Bakanlığı hileli ürünleri tespit etti! İşte sağlığımızı hiçe sayan firmalar
Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşların sağlığı ile oynayan gıda teröristi firmaların isimlerini tek tek ifşa etti.
Tarım ve Orman Bakanlığı, 91 firmaya ait 113 üründe usulsüzlük tespit etti.
Bursa'da bulunan 5 firmanın 8 ürününde tağşiş belirlendi.
Gıda teröristleri, vatandaşların sağlığını hiçe sayarak hileli ürünler yapmaya devam ediyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı, hileli ürün satan gıda canavarlarını ifşa etti. Bakanlık, bir süredir yaptığı denetimlerin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.
Sağlığımız hiçe sayılıyor
Hileli ürünlerde kullanılan başlıca usülsüzlükler, ‘Sucuklarda at eti ve sakat at kullanılması, zeytin yağlarına tohum yağı ve trans yağı katılması’ olarak açıklandı.
Bursa’daki firmaların listesi açıklandı: