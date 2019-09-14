0553 313 94 23

Tarım ve Orman Bakanlığı bugün çıkan yangınlarla ilgili açıklama yaptı

MUĞLA (İHA) – Tarım ve Orman Bakanlığı, Muğla’nın da aralarında bulunduğu 12 ilde bugün çıkan 24’ü orman 33 yangının son durumuyla ilgili olarak açıklama yaptı.

14 Eylül 2019 Cumartesi 21:46
Tarım ve Orman Bakanlığı bugün çıkan yangınlarla ilgili açıklama yaptı

MUĞLA (İHA) – Tarım ve Orman Bakanlığı, Muğla’nın da aralarında bulunduğu 12 ilde bugün çıkan 24’ü orman 33 yangının son durumuyla ilgili olarak açıklama yaptı.


Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada; “14 Eylül 2019 Cumartesi günü, saat 19.30 itibarıyla ülke genelinde 24’ü orman yangını, 9’u zirai yangın olmak üzere toplamda 33 yangın meydana gelmiştir. Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Orman Genel Müdürlüğü yangınla mücadele ekipleri yoğun çalışmalarla yangınla mücadele ederken Adana, Mersin ve İzmir’de çıkan zirai yangınlar tamamen kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir.


Balıkesir, Kütahya, Adana, İzmir, İstanbul, Kahramanmaraş, Kastamonu, Amasya, Muğla, Balıkesir ve Antalya’da yaşanan yangınlarda ise; İzmir Menemen ve Balıkesir Kepsut’ta yaşanan yangınlar dışında tümü tamamen kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları sürmektedir.


Devam eden yangınlardan biri olan İzmir’in, Menemen ilçesi Asarlık mevkiindeki orman yangınına ise 24 Arazöz, 8 Dozer sevk edilmiştir. Yangınla mücadele ekiplerinin çalışmaları devam ederken, yangın kısmen kontrol altına alınmış olup herhangi bir yerleşim yerine tehdit bulunmamaktadır.


Söndürme çalışmaları devam eden bir diğer yangın olan Balıkesir Kepsut’ta ise 10 Arazöz, 2 Dozerle müdahale sürmektedir. Söndürme çalışmaları iyiye gitmekle beraber yangın kısmen kontrol altına alınmıştır.


Yangınlar nedeniyle yaban hayatının zarara uğraması bizleri derinden üzerken, herhangi bir can ve mal kaybı yaşamaması da teselli etmektedir. Orman teşkilatı orman yangınlarını en az zararla ve en kısa sürede söndürmek için tüm imkanlarıyla mücadelesini sürdürmektedir” denildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 21:46
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Libya'da UMH Hafter güçlerine karşı hiçbir yabancı savaş uçağı kullanmıyor"
    1. "Libya'da UMH Hafter güçlerine karşı..
    2. Süper Lig: Antalyaspor: 2 - İstikbal..
    3. "Yargı reformunu çıkartmak için..
    4. Çankırı'da bir korkutan deprem daha!
    5. Bakan Kasapoğlu'ndan milli yüzücülere..
    6. 11 Eylül'e rağmen İslâm yükseliyor mu?
    7. Manchester City deplasmanda yenildi
    8. Davutoğlu için istifa edenlerin..
    9. Boksör Shakhram Giyasov, farkındalık..
    10. CHP'li Antalya Büyükşehir..
    11. Balıkesir'de meşelik alanda yangın
    12. "İyilikleri çoğaltmaya ihtiyacımız var"
    13. YTB Başkanı Eren Köln'de etkinliklere..
    14. Fransa'da sarı yelekliler gösterilerin..
    15. Norwich Manchester City maçı kaç kaç..
    16. Otoyolda 4 aracın karıştığı trafik..
    17. Bayern Münih, Leipzig deplasmanından 1..
    18. 4 dakika arayla 2 deprem daha oldu
    19. Tarım ve Orman Bakanlığı bugün çıkan..
    20. İspanya'da şiddetli yağış 3 günde 6..
    21. Kızı kaçırana mutlaka vermek gerekir mi?
    22. Altınordu - Eskişehirspor maçının..
    23. Kepsut’ta 10 hektar bozuk meşelik alan..
    24. Annesiyle kavga eden babasını..
    25. Hindistan'da "ortak dil" tartışması
    26. Sümeyye Boyacı, Dünya ikincisi
    27. Malatya’da tellak pazarında korkutan..
    28. Adanaspor Adana Demir maçı ne zaman..
    29. Gazze'de bir İsrail İHA'sı daha..
    30. Traktör ile pikap çarpıştı: 3 yaralı
    Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?
    Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?
    Sosyal medya hesabından duyurdu! 'AK Parti'den bu saat itibari ile istifa ediyorum'
    Sosyal medya hesabından duyurdu! 'AK Parti'den bu saat itibari ile istifa ediyorum'
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"

    Günün Karikatürü

    14 Eylül 2019
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...