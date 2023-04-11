Tarım ve Orman Bakanlığı az önce ilk kez duyurdu! Kuru soğana ilişkin flaş açıklaması: 2 milyon 350 bin ton

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan "Ülkemizde son on yıllık ortalamalara göre yılda 2 milyon 100 bin ton kuru soğan üretilmekte olup 2022 yılı kuru soğan üretimi 2 milyon 350 bin ton olarak gerçekleşmiştir. Bu veriler dikkate alındığında ihtiyacımızı karşılayacak düzeyde kuru soğan üretiminin gerçekleştirildiği görülmektedir" denildi.