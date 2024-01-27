Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Hedefimiz 527 su ve sulama tesisini hizmete sunmak

Bakan Yumaklı, su israfının önüne geçilmesinin hayati önemde olduğunu belirterek, “2024 yılında 527 su ve sulama tesisini daha aziz milletimizin hizmetine sunma hedefimizi ortaya koyduk. Bu hedefi gerçekleştirmek için büyük gayret sarf etmeliyiz” dedi.

Bakan Yumaklı, Devlet Su İşleri (DSİ) Üst Yönetim Değerlendirme ve Eğitim Semineri’nde yaptığı konuşmada, hayatın kaynağı olan suyun hayatın devamlılığı için de bir o kadar önemli olduğunu söyledi.

Son 21 yılda 10 binden fazla projeye imza attık

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, son 21 yılda 2,4 trilyon lira kaynak aktararak 10 binden fazla projeye imza attıklarını söyledi. Yumaklı, gelecek dönemde küresel iklim değişikliği ve nüfus artışı başta olmak üzere suyun geleceğinin yeni normal çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.