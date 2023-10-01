Tarım ve Orman Bakanı Türkiye'ye flaş açıklama yaptı: Türkiye'den Destek ödemeleri! Şimdi hesaplara bakın
Tarım ve Orman Bakanlığı destek ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı. Bakan İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından milyonları heyecanlandıran ödeme ile ilgili duyurusunu paylaştı...
Tarım ve Orman Bakanlığı Açıkladı! Milyonlarca Liralık Çiftçi Destek Ödemeleri Hesaplara Geçiliyor...
Tarım ve Orman Bakanlığı destek ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından 1 milyar 67 milyon 297 bin TL’lik çiftçi ödemesinin ödeneceğini duyurdu.
Destekleme ödemeleri hesaplara geçiyor! Tarım ve Orman Bakanıİbrahim Yumaklı duyurdu. Tarımsal destekleme kapsamında çiftçilerin hesaplarına ödemeler yapılmaya başlandı.
Milyonlarca Lira Çiftçinin Hesabına Aktarılacak
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Çiftçiye, Bitkisel Ürün Sigortası Prim Desteği, Uzman Eller Projesi ve Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği kapsamında 1 milyar 67 milyon 297 bin TL ödeme yapılacak.
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