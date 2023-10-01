  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Tarım ve Orman Bakanı Türkiye'ye flaş açıklama yaptı: Türkiye'den Destek ödemeleri! Şimdi hesaplara bakın
Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı Türkiye'ye flaş açıklama yaptı: Türkiye'den Destek ödemeleri! Şimdi hesaplara bakın

Yeniakit Publisher
2023-10-01 20:55:00 - 2023-10-01 20:58:55
Tarım ve Orman Bakanı Türkiye'ye flaş açıklama yaptı: Türkiye'den Destek ödemeleri! Şimdi hesaplara bakın

Tarım ve Orman Bakanlığı destek ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı. Bakan İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından milyonları heyecanlandıran ödeme ile ilgili duyurusunu paylaştı...

 

Tarım ve Orman Bakanlığı Açıkladı! Milyonlarca Liralık Çiftçi Destek Ödemeleri Hesaplara Geçiliyor...

Tarım ve Orman Bakanlığı destek ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından 1 milyar 67 milyon 297 bin TL’lik çiftçi ödemesinin ödeneceğini duyurdu.

Destekleme ödemeleri hesaplara geçiyor! Tarım ve Orman Bakanıİbrahim Yumaklı duyurdu. Tarımsal destekleme kapsamında çiftçilerin hesaplarına ödemeler yapılmaya başlandı.

Milyonlarca Lira Çiftçinin Hesabına Aktarılacak
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Çiftçiye, Bitkisel Ürün Sigortası Prim Desteği, Uzman Eller Projesi ve Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği kapsamında 1 milyar 67 milyon 297 bin TL ödeme yapılacak.


Tayvan, ilk yerli üretim 'Savunma Denizaltısı' tarih vererek bizzat duyurdu: Deniz gergedanı! Entegrasyon sürüyor
Tayvan, ilk yerli üretim 'Savunma Denizaltısı' tarih vererek bizzat duyurdu: Deniz gergedanı! Entegrasyon sürüyor

Dünya

Tayvan, ilk yerli üretim 'Savunma Denizaltısı' tarih vererek bizzat duyurdu: Deniz gergedanı! Entegrasyon sürüyor

Hindistan'da Müslüman dünyasını karıştıran skandal: Zihinsel engelli dövülerek öldürüldü! Keşke olmasaydı dedirtti
Hindistan'da Müslüman dünyasını karıştıran skandal: Zihinsel engelli dövülerek öldürüldü! Keşke olmasaydı dedirtti

Aktüel

Hindistan'da Müslüman dünyasını karıştıran skandal: Zihinsel engelli dövülerek öldürüldü! Keşke olmasaydı dedirtti

Bursa’da dev cami kararı! Muhteşem fırsat için karar verildi: külliyesinde on bin kişi ibadet edebilecek!
Bursa’da dev cami kararı! Muhteşem fırsat için karar verildi: külliyesinde on bin kişi ibadet edebilecek!

Yerel

Bursa’da dev cami kararı! Muhteşem fırsat için karar verildi: külliyesinde on bin kişi ibadet edebilecek!

Meteoroloji'den Ankara - İstanbul için şok edecek uyarı paylaşımı: Artık zaman kalmadı! Tedbir alın yoksa pişman olacaksınız
Meteoroloji'den Ankara - İstanbul için şok edecek uyarı paylaşımı: Artık zaman kalmadı! Tedbir alın yoksa pişman olacaksınız

Aktüel

Meteoroloji'den Ankara - İstanbul için şok edecek uyarı paylaşımı: Artık zaman kalmadı! Tedbir alın yoksa pişman olacaksınız

Tesla ve X'in CEO'su milyarder Elon Musk’ın 77 yaşındaki babası çocuk sahibi olmak için şartı... İşte detaylar
Tesla ve X'in CEO'su milyarder Elon Musk’ın 77 yaşındaki babası çocuk sahibi olmak için şartı... İşte detaylar

Aktüel

Tesla ve X'in CEO'su milyarder Elon Musk’ın 77 yaşındaki babası çocuk sahibi olmak için şartı... İşte detaylar

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23