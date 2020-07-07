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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "(Gelibolu Yarımadası'ndaki orman yangını) Tüm teknolojileri kullanıyoruz. Yani tabiri caizse uzay aracı hariç, uzay mekiği hariç tüm teknolojileri kullanıyoruz. İHA'lar var, buradan birazdan dronelar havalanacak ama en ö

Yeniakit Publisher
2020-07-07 00:56:48 -
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "(Gelibolu Yarımadası'ndaki orman yangını) Tüm teknolojileri kullanıyoruz. Yani tabiri caizse uzay aracı hariç, uzay mekiği hariç tüm teknolojileri kullanıyoruz. İHA'lar var, buradan birazdan dronelar havalanacak ama en ö
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