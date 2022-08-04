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Ekonomi Tarım ve Orman Bakanı Kirişci’den üreticilere müjde
Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci’den üreticilere müjde

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci sosyal medya hesabı üzerinden üreticilere müjde verdi.

Yeniakit Publisher
2022-08-04 16:32:00 -
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci’den üreticilere müjde

YENİ AKİT / ANKARA

Üreticiyi ve üretimi desteklemek adına her türlü adımı atan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci sosyal medya hesabı üzerinden havyacılık ile uğraşanları memnun edecek bir paylaşım yaptı.

Kirişci paylaşımında, “Üreticilerimizin büyükbaş hayvancılık desteklemelerinden daha fazla faydalanabilmesi adına buzağı desteklemesinde uygulanan üreme parametrelerine ilişkin süreler güncellenmiştir. Bu kapsamda; İlkine buzağılama yaşı 810 günden 960 güne, iki buzağılama arasındaki süre 450 günden 600 güne çıkarılmıştır. Hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

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