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Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli duyurdu: Ödemeler bugün yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üreticilere 886 milyon liralık destek ödemelerinin bugün yapılacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 10:28:00 -
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli duyurdu: Ödemeler bugün yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yağlı tohumlu bitkiler desteği kapsamında; 7 ilde, 37.493 üreticimize 755 milyon lira, Besi desteği kapsamında; 75 ilde, 66.638 yetiştiricimize 131 milyon lira olmak üzere; Toplamda 886 milyon lira destek ödemesi yapıyoruz.

Ödemeler T.C. Kimlik numarası son hanesi; 0-2 olanların 12 Haziran 2020 saat 18.00’den, 4-6 olanların 19 Haziran 2020 saat 18.00’den, 8 olanların da 26 Haziran 2020 saat 18.00’den sonra hesaplarına yatmış olacak. Çiftçilerimize ve yetiştiricilerimize hayırlı olsun."

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Yorumlar

Putsavar

milleti çiftçiyi esnafı sanayiciyi paraya boğduk .ev araba yok piyasada hay mübarek ALLAH RAZI OLSUN REİSİM
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