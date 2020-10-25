Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle beraber hem müdahale alımları hem de desteği devreye aldık ve bunu da devam ettiriyoruz. Desteği de geçen yıldan bu yıla yüzde 36 arttırarak 22 milyar liraya çıkardık. Son 2 yıl