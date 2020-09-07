Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Bu sabah Eğirdir ve Manavgat'ta çıkan yangınlar söndürüldü. Kahramanmaraş Türkoğlu'nda halen devam eden bir yangınımız var. Kanlıca'da devam eden bir yangınımız var. Samandağ'da da yangınımız sürüyor."