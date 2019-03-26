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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Bildiğiniz üzere zeytinyağında 80 kuruş bir primimiz vardı. Tane zeytine de prim vermeye başlıyor olacağız. Rakamlar 15 kuruş ile 25 kuruş arası olabilir. Onu henüz arkadaşlar çalışıyor."

26 Mart 2019 Salı 13:14
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Bildiğiniz üzere zeytinyağında 80 kuruş bir primimiz vardı. Tane zeytine de prim vermeye başlıyor olacağız. Rakamlar 15 kuruş ile 25 kuruş arası olabilir. Onu henüz arkadaşlar çalışıyor."

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 13:14
  1. Bekir Pakdemirli
  2. Tarım ve orman Bakanı

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