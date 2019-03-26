Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Bildiğiniz üzere zeytinyağında 80 kuruş bir primimiz vardı. Tane zeytine de prim vermeye başlıyor olacağız. Rakamlar 15 kuruş ile 25 kuruş arası olabilir. Onu henüz arkadaşlar çalışıyor."

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