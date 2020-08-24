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Aktüel Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangını) En kısa sürede yangını tam anlamıyla kontrol altına alarak soğutma çalışmalarına başlamak üzere çalışmalarımız ve gayretlerimiz sürüyor. Henüz yangın tam anlamıyla kontro
Aktüel

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangını) En kısa sürede yangını tam anlamıyla kontrol altına alarak soğutma çalışmalarına başlamak üzere çalışmalarımız ve gayretlerimiz sürüyor. Henüz yangın tam anlamıyla kontro

Yeniakit Publisher
2020-08-24 11:27:42 -
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangını) En kısa sürede yangını tam anlamıyla kontrol altına alarak soğutma çalışmalarına başlamak üzere çalışmalarımız ve gayretlerimiz sürüyor. Henüz yangın tam anlamıyla kontro
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