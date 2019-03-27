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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Aksu: “Şırnak’ı bir hayvancılık merkezi haline getireceğiz”

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, Şırnak’ı bir hayvancılık merkezi haline getireceklerini söyledi.

27 Mart 2019 Çarşamba 12:42
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Aksu: “Şırnak’ı bir hayvancılık merkezi haline getireceğiz”

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, Şırnak’ı bir hayvancılık merkezi haline getireceklerini söyledi.


Şırnak Valiliğini ziyaret eden Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, Vali Mehmet Aktaş, Şırnak Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ve kurum müdürleri tarafından karşılandı. Bakan Yardımcısı Aksu, valilik şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Aktaş ile makam odasında sohbet ederek, kent ile ilgili bilgi aldı. Aksu ve beraberindekiler, daha sonra Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde düzenlenen sertifikalı fidan dağıtım törenine katıldı. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Aksu ile Vali Aktaş çiftçilere 40 bin adet sertifikalı fidan dağıtımı yaptı.


Burada bir konuşma yapan Aksu, Şırnak’ta uzun bir aradan sonra mezraların açıldığını söyleyerek, “Hayvancılık noktasında ciddi bir akım başladı. İnşallah bunu artırarak devam edeceğiz. Buradaki meralarımızın açılması ve bizim desteklerimizle inşallah Şırnak’ı bir hayvancılık merkezi haline getireceğiz. Biz yeşili çok önemsiyoruz, 2023 hedeflerimiz var. Türkiye’de dünya nüfusu kadar fidan dikmeyi hedefliyoruz. Çok yakın zamanda fidanlarımız büyüyor. Öğrencilerimizle fidan diktik ve bunu artırarak devam ediyoruz. Şırnak’ı da yeşil bir Şırnak yapma hedefindeyiz. Her geçen yıl verdiğimiz rakamı çarpı iki ile katlayarak devam edeceğiz. Bu yıl 40 bin adet fidan dağıtacağız. İnşallah bir sonraki yıl 80 bin adet olarak devam ettireceğiz” dedi.


Konuşmaların ardından AK Parti’nin Sanat Sokağı’ndaki seçim koordinasyon merkezini ziyaret eden Aksu, partililerle bir araya geldi. Aksu, partililerle birlikte Sanat Sokağı’ndaki esnafı da ziyaret etti.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 12:42
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