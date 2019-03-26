Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Aksu, Kızıltepe’de muhtarlarla buluştu

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, Mardin’in Kızıltepe ilçesinde muhtarlar ve kanaat önderleri ile buluştu. Aksu, "Kızıltepe’nin bütün toprakları sulu tarımla buluşacak. Ancak bununla ilgili yapısal ve tamamlanması gereken sorunları var. İnşallah bunları da tamamlayacağız” dedi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, seçim çalışmaları kapsamında Mardin’e geldi. İlk durağı Kızıltepe olan Aksu, burada kanaat önderleri ve muhtarlarla bir araya geldi. Kızıltepe’ye önem verdiklerini aktaran Aksu, “Kızıltepe’nin bütün toprakları sulu tarımla buluşacak. Ancak bununla ilgili yapısal ve tamamlanması gereken sorunları var. İnşallah bunları da tamamlayacağız. Burası Kızıltepe Medeniyetlerin doğduğu, medeniyetlerin doyduğu bereketli topraklar. İnşallah bu bereketli toprakları daha sulu arazileri ile sizlerin imkanına sunacağız. Burası Kızıltepe yağmurun rahmet, suyun aziz bilindiği bir coğrafya. Bu kadim toprakların şifalı kaynakların renk renk nebatların yurdudur Kızıltepe” diye konuştu.

Tarımın savunma sanayisinden daha önemli olduğunu vurgulayan Aksu, şöyle devam etti:

"Siyasi durum ne olursa olsun tüketim ve ticaret engel tanımıyor. Dolayısıyla dünyanın bütün ülkelerinde beslenme, gıda ve sağlık konuları en önemli sıradadır. Hatta savunma sanayisinden daha önemli sıradadır. Bir devlet için savunma ve yerli silah sanayisi ne kadar önemliyse o devlet için tarım en az o kadar önemlidir.”