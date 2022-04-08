Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 8 Nisan 2022 Cuma tarihinde yayımlanan Resmi Gazete'deki karar mucibince, Müsteşarlık görevinde bulunan Veysel Tiryaki, Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak görevlendirildi. Peki Tarım ve Orman Bakan Yardımcı Veysel Tiryaki kimdir? Nihat Pakdil hangi görevlerde bulundu?

Veysel Tiryaki kimdir?

Veysel Tiryaki hayatı! 1965 yılında Bolu’nun Dörtdivan ilçesi Yukarıdüğer Köyü’nde doğan Veysel Tiryaki, ilkokulu doğduğu köyde, ortaokul ve liseyi Bolu'da tamamladı, 1984 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni kazandı.

Mezuniyetinin ardından kısa bir süre Maliye Bakanlığı'nda Denetim Elemanı olarak görev yapan Tiryaki, kaymakamlık sınavını kazanarak, yeni görevine başladı.

Veysel Tiryaki, 1990 yılından itibaren İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amiri olarak Ağaçören (Aksaray), Tufanbeyli (Adana), Hasankeyf (Batman) ve Arhavi (Artvin) ilçelerinde Kaymakamlık; Artvin ve Osmaniye illerinde Vali Yardımcısı olarak çalıştı.

1992 yılında Yerel Yönetimler ve Mesleki incelemelerde bulunmak üzere 6 ay İngiltere'de kaldı. 1998 - 1999 yıllarında Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü'nde "Kamu Yönetimi Yüksek Lisans" programını tamamladı.

2003 yılında Ankara'ya tayini çıkan Tiryaki, İçişleri Bakanlığı'nda Daire Başkanı olarak görev yaptı. 2004 yılının ilk günü Ankara'ya geleli henüz çok kısa bir zaman olmuşken memuriyetten istifa etti ve Ak Parti'den Altındağ Belediye Başkanlığı için aday oldu.

29 Mart 2004 yılında Altındağ Belediye Başkanı seçildi. 2009 yılında ikinci kez Ak Parti'den Altındağ Belediye Başkanı adayı gösterildi ve Ankara'da en yüksek oy oranı ile tekrar seçildi. 30 Mart 2014 seçimlerinde de başarılı olan Tiryaki. üçüncü kez belediye başkanı seçildi. %64 oy alarak önemli bir rekora imza attı. Evli, üç çocuk babası olan Tiryaki, iyi derecede ingilizce bilmektedir.