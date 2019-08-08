0553 313 94 23

Tarım ve İnsan Fotoğraf Sergisi açıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından toprağın ve tarımın önemi konusunda sosyal ve bireysel duyarlılığın geliştirilmesi amacıyla düzenlenen 10.

08 Ağustos 2019 Perşembe 11:42
Tarım ve İnsan Fotoğraf Sergisi açıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından toprağın ve tarımın önemi konusunda sosyal ve bireysel duyarlılığın geliştirilmesi amacıyla düzenlenen 10. Tarım ve İnsan konulu ulusal fotoğraf yarışması sergisi açıldı.


“3. Tarım ve Orman Şurası” öncesi Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce düzenlenen, Adana Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme Toplantısında 10. Tarım ve İnsan Fotoğraf Sergisi hakkında konuklara bilgi veren İl Müdürü Muhammet Ali Tekin, "Bakanlığımız Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı ile bir bankanın işbirliğinde 2018 yılında 10’uncusu düzenlenen Tarım ve İnsan Fotoğraf Yarışması’nın amacı, tarımın ve toprağın önemi konusunda duyarlılığın geliştirilmesi, tarımsal gelişmeler ile tarım, doğa, çevre ve insan ilişkilerinin, estetik ve öznel bakış açılarıyla belgesel olarak arşivlerde yerini almasını sağlamaktır" dedi.


Açılan fotoğraf sergisine Adana Valisi Mahmut Demirtaş, protokol üyeleri, tarım sektörü ile ilgili birlik ve odaların temsilcileri katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 11:42
  1. fotoğraf
  2. sergi
  3. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    6 yaşındaki çocuğa içinde 13 bin TL bulunan çantayı çaldırdı
    1. 6 yaşındaki çocuğa içinde 13 bin TL..
    2. Mesleki Yeterlilik Belgesi’nde son gün..
    3. Filistin Taekwondo Milli Takımı..
    4. Eminevim-İstanbul Sabahattin Zaim..
    5. Galatasaray'dan sürpriz stoper..
    6. Yemen'de kuzeylilerin güneyden..
    7. Erbil saldırısının planlayıcılarından..
    8. Adaylar önce ‘devlet’ dedi! Dolulukta..
    9. Tayvan’daki deprem korkuttu
    10. Diyarbakır’ın saklı güzellikleri..
    11. Çocukların yaşamlarına dokunmaya devam..
    12. Koçtaş'tan yaz sonu kampanyası
    13. "İran Basra Körfezi'ndeki gemilerin..
    14. Akdeniz Üniversitesine yoğun ilgi,..
    15. Denizlispor'un golcüsü Hugo Rodallega:..
    16. Manavgat Ballıbucak’da köprü bakım..
    17. Hafter milisleri Trablus'u ele..
    18. İzmir'de korkutan deprem!
    19. Alper: “Bayramda tüm tedbirler alındı”
    20. Kuveyt Emiri El Subah’tan Afganistan..
    21. Bayburt’ta Kurban Bayramı heyecanı
    22. Hacı Kurhan ve Metin Akgün kimdir?..
    23. 'ABD ile Türkiye arasında en kötü..
    24. Porto Riko'nun yeni valisi Adalet..
    25. Kurban Bayramı’nda hava sıcaklığı..
    26. Didim-Leros seferleri başlıyor
    27. Karaman’da şarampole inen otomobil..
    28. Kırgızistan'da eski Cumhurbaşkanı..
    29. Doğum sonrası hızlı verilen kilolar..
    30. Otomobillerden hırsızlık yapan zanlı..
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler

    Günün Karikatürü

    08 Agustos 2019
    Anket şirketinden bomba Davutoğlu ve Babacan açıklaması: Sahadaki yansıması...
    Anket şirketinden bomba Davutoğlu ve Babacan açıklaması: Sahadaki yansıması...
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru