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Tarım ve Hayvancılık Sektörünün Geleceği Kooperatifçilikte

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından desteklenen Kelkit İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Kelkit Birlik ve Kooperatiflerle Kalkınıyor Projesi’ kapsamında üreticilere eğitim verildi.

05 Temmuz 2019 Cuma 11:16
Tarım ve Hayvancılık Sektörünün Geleceği Kooperatifçilikte

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından desteklenen Kelkit İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Kelkit Birlik ve Kooperatiflerle Kalkınıyor Projesi’ kapsamında üreticilere eğitim verildi.


Kelkit’in Doğu Karadeniz Bölgesi’nin en önemli tarım ve hayvancılık merkezlerinden biri olduğunu belirten DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman, dünyada yaklaşık 150 yılı aşkın bir geçmişe sahip olan kooperatiflerin başarılı bir model olduğunun tartışmasız kabul gördüğünü söyledi. Adıyaman, “Bugün dünyada her 10 kişiden biri kooperatif ortağı. Kooperatifler yaklaşık 250 milyon insana doğrudan veya dolaylı istihdam olanağı sağlıyor. Dünyanın en güçlü şirketleri arasında kooperatifler var. Özetle, kooperatif dünyanın her tarafında denenmiş ve başarısı kanıtlanmış bir modeldir. Bu modelin Kelkit ilçemizde uygulanmasıyla birlikte ekonomik değere sahip ürünlerimiz değerinde tüketicilerle buluşacak, ilçemizde tarım ve hayvancılık alanlarında daha fazla ve kaliteli ürün üretilmesine katkı sağlanmış olacaktır” dedi.


Kooperatifçiliğin tarım ve hayvancılığı geliştiren ve üretimi artıran önemli bir alan olduğuna değinen Adıyaman, “Kooperatifçilik için bizim kültürümüzde çok güzel bir söz var. Birlikte rahmet ve bereket, ayrılıkta azap vardır. Kooperatifçilik bir araya gelmektir. Eğer çok üretemezsen, çok satamazsan söz sahibi olamazsın. Bireysel olarak hepimiz kırılganız ama kooperatif olarak bir araya geldiğimiz zaman dayanışma ile ortaklık kültürü ile ileriye gidebilme şansımız var. Kooperatifçilik güçleri bir araya getirebilmektir. Kooperatifçilik, tarım ve hayvancılık sektörümüzün geleceğidir” ifadelerini kullandı.


Proje kapsamında Kelkit ilçesinde tarım ve hayvancılık faaliyetinde bulunan 77 köy ve 5 belde ile ilçe merkezinde çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olan üreticilere 2 günlük eğitimde kooperatifçilik ve birliklerin önemi anlatıldı.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 11:16
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