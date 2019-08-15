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Tarım- ÜFE Temmuz ayında yüzde 1,06 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),2019 yılı Temmuz ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım-ÜFE) verisini açıkladı.

15 Ağustos 2019 Perşembe 11:34
Tarım- ÜFE Temmuz ayında yüzde 1,06 düştü

Buna göre Tarım - ÜFE, 2019 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,06 azalış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 8,81, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,83 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 22,20 artış gösterdi.
Bir önceki aya göre değişim; tarım ve avcılık ürünlerinde yüzde 1,22, balıkçılıkta yüzde 0,90 azalış, ormancılık ürünlerinde yüzde 6,60 artış gerçekleşti.

AYLIK EN FAZLA AZALIŞ ÇOK YILLIK BİTKİSEL ÜRÜNLER ANA GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİ

Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim; çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 4,14, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 1,72 azalış, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 1,26 artış gerçekleşti.

ALT TARIM GRUPLARINDAN SEBZELER BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 6,01 AZALDI

Alt tarım gruplarından; tahıllar, baklagiller ve yağlı tohumlar yüzde 2,86, koyun ve keçi, canlı; bunların işlenmemiş süt ve yapağıları yüzde 1,95, yağlı meyveler yüzde 0,90 artış, canlı kümes hayvanları ve yumurtalar yüzde 0,51 azalış gösterdi.

Temmuz 2019'da endekste kapsanan 87 maddeden; 5 madde bu ay endekse girerken, 43 maddenin fiyatlarında artış, 33 maddenin fiyatlarında azalış, 6 maddenin fiyatlarında ise değişim olmamıştır.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 11:34
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