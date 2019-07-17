Tarım ÜFE haziranda yüzde 2,97 azaldı TÜİK'in açıkladığı verilere göre Tarım ÜFE, haziranda bir önceki aya göre yüzde 2,97 azalış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre, haziranda bir önceki aya göre yüzde 2,97 azalışla 156,02 değerini alan Tarım ÜFE, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 9,98, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,26 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 21,33 yükseldi. Ormancılık ürünlerinde aylık bazda yüzde 4,04, tarım ve avcılık ürünlerinde yüzde 3,02, balıkçılıkta yüzde 0,42 azalış gerçekleşti.

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