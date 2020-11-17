Tarım ÜFE ekimde arttı

Buna göre, ekimde bir önceki aya göre yüzde 1,89 artışla 188 değerine ulaşan Tarım ÜFE, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 14,17, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,70 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 13,99 yükseldi. Sektörlerde bir önceki aya göre değişime bakıldığında, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,82, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2,66, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 3,85 artış gerçekleşti.