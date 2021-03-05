Tarım, son 3 yıldaki en yüksek büyüme rakamına ulaştı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sektörün son 3 yıldaki en yüksek büyüme rakamına ulaştığını bildirdi. Pakdemirli, Twitter paylaşımında tarım sektörünün Covid-19 salgını ve meteorolojik kuraklığa rağmen üreticinin alın teriyle güçlenmeye devam ettiğine dikkat çekti. Pakdemirli, “Son 20 senede tarım sektörünün yıllık ortalama büyümesi yüzde 2.8 idi. Son 3 senede bu oranı yüzde 3.5’e çıkardık. Tarımsal hasılamız bir önceki yıla göre yüzde 20 artarak 333.3 milyar liraya vardı. Tarımsal hasılada Avrupa’daki liderliğimiz devam ediyor” ifadelerini kullandı.

İhracat yüzde 5 arttı

Pakdemirli, Türkiye’nin tarımda net ihracatçı ülke olduğuna işaret etti. “Tarım ve gıda ürünleri ihracatımız, 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5 artarak 20.7 milyar dolara buldu. Dış ticaret fazlası ise yüzde 9 artışla 5.5 milyar dolar olarak gerçekleşti” açıklamalarında bulundu.

Çiftçilere destek

Sulamada hayata geçirilen büyük yatırımlar sayesinde bir damla suyun bile boşa akıtılmadığını vurgulayan Pakdemirli, şunları kaydetti: “2020 yılında meteorolojik kuraklığa rağmen hizmete aldığımız sulama yatırımlarımız sayesinde toplam bitkisel üretim miktarımız 9 milyon ton artışla 126 milyon tona yükseldi ve Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Hayvancılık sektörümüz ise her geçen yıl gelişmeye ve güçlenmeye devam ediyor. Büyükbaş hayvan varlığımız 2020 yılında 18.2 milyon başa çıkarak Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesine ulaştı. Küçükbaş varlığımız ise son bir yılda yüzde 12 artışla 54.1 milyon başa dayandı. Emeği geçen çiftçilerimize, yetiştiricilerimize ve sektörümüzün tüm paydaşlarına teşekkür ediyorum. Siz üretin, üretmeye devam edin, biz her zaman yanınızdayız.”