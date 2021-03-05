  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Tarım, son 3 yıldaki en yüksek büyüme rakamına ulaştı
Ekonomi

Tarım, son 3 yıldaki en yüksek büyüme rakamına ulaştı

Tarım sektörü 2020’de yüzde 4.8 büyüdü.

Yeniakit Publisher
2021-03-05 20:45:00 -
Tarım, son 3 yıldaki en yüksek büyüme rakamına ulaştı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sektörün son 3 yıldaki en yüksek büyüme rakamına ulaştığını bildirdi. Pakdemirli, Twitter paylaşımında tarım sektörünün Covid-19 salgını ve meteorolojik kuraklığa rağmen üreticinin alın teriyle güçlenmeye devam ettiğine dikkat çekti. Pakdemirli, “Son 20 senede tarım sektörünün yıllık ortalama büyümesi yüzde 2.8 idi. Son 3 senede bu oranı yüzde 3.5’e çıkardık. Tarımsal hasılamız bir önceki yıla göre yüzde 20 artarak 333.3 milyar liraya vardı. Tarımsal hasılada Avrupa’daki liderliğimiz devam ediyor” ifadelerini kullandı.

İhracat yüzde 5 arttı

Pakdemirli, Türkiye’nin tarımda net ihracatçı ülke olduğuna işaret etti. “Tarım ve gıda ürünleri ihracatımız, 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5 artarak 20.7 milyar dolara buldu. Dış ticaret fazlası ise yüzde 9 artışla 5.5 milyar dolar olarak gerçekleşti” açıklamalarında bulundu.

Çiftçilere destek

Sulamada hayata geçirilen büyük yatırımlar sayesinde bir damla suyun bile boşa akıtılmadığını vurgulayan Pakdemirli, şunları kaydetti: “2020 yılında meteorolojik kuraklığa rağmen hizmete aldığımız sulama yatırımlarımız sayesinde toplam bitkisel üretim miktarımız 9 milyon ton artışla 126 milyon tona yükseldi ve Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Hayvancılık sektörümüz ise her geçen yıl gelişmeye ve güçlenmeye devam ediyor. Büyükbaş hayvan varlığımız 2020 yılında 18.2 milyon başa çıkarak Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesine ulaştı. Küçükbaş varlığımız ise son bir yılda yüzde 12 artışla 54.1 milyon başa dayandı. Emeği geçen çiftçilerimize, yetiştiricilerimize ve sektörümüzün tüm paydaşlarına teşekkür ediyorum. Siz üretin, üretmeye devam edin, biz her zaman yanınızdayız.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Polise alçak iftira! Emniyetin paylaştığı görüntüler gerçeği ortaya çıkardı
Gündem

Polise alçak iftira! Emniyetin paylaştığı görüntüler gerçeği ortaya çıkardı

İstanbul'un Esenler ilçesinde gözaltına alınan 31 yaşındaki Harun Ç., polisin kendisini dövdüğünü söyleyerek şikayetçi oldu. Polis merkezini..
Uzman isimden olay açıklama: Yunanistan'ı işgal ettiler! Yakın zamanda...
Gündem

Uzman isimden olay açıklama: Yunanistan'ı işgal ettiler! Yakın zamanda...

Güvenlik Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Eray Güçlüer, Ege ve Doğu Akdeniz'de provokasyonlara imza atan Yunanistan'ın ABD tarafından işgal edildiğini ..
Yerli BOZOK mühimmatı seri üretim aşamasında!
Teknoloji

Yerli BOZOK mühimmatı seri üretim aşamasında!

TÜBİTAK-SAGE tarafından yerli ve milli geliştirilen BOZOK Lazer Güdümlü Minyatür SİHA Mühimmatı, atışlı test faaliyetlerini başarıyla tamaml..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay