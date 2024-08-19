Tarım şirketi iflas etti... Bu beklenmiyordu: Kötü haber maalesef geldi! İflas bayrağını çekti

Tarım sektöründe önemli bir yerde olan şirket iflas başvurusunda bulundu. Şirket ekonomik sorunlarla daha fazla mücadele edemeyerek iflas etti.

Antalya'da tarım sektöründe önemli bir yere sahip olan Aden Sera Malzemeleri ve Plastik Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, ekonomik zorluklar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu.

sesgazetesi'ne göre bu durum, tarım sektöründe büyük bir şoka sebep oldu!