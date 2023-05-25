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Aktüel Tarım serasına uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var
Aktüel

Tarım serasına uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var

Yeniakit Publisher
2023-05-25 18:18:00 -
Tarım serasına uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var

İzmir'in Ödemiş ve Kiraz ilçelerinde, tarım serasına düzenlenen operasyonda 201 kök kenevir bitkisi ele geçirildi, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ödemiş Narkotik Büro Amirliği ekipleri, Ödemiş ve Kiraz ilçelerinde uyuşturucu madde imal ve ticareti ile mücadele çerçevesinde çalışmalar yürüttü. Ekipler, bir tarım arazisinde uyuşturucu yapımında kullanılan Hint keneviri bitkisi ekildiği bilgisi üzerine harekete geçerek adrese operasyon düzenledi. Serada yapılan aramada, 201 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Olayla ilgili A.D., E.D. ve O.Z. adlı şahıslar gözaltına alınırken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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