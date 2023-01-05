Tarım sektöründen bir başarı daha

Fuarlar tarım sektörünün ihracatını önemli ölçüde artırdı. Sektörün ihracatı, 2022’de yüzde 15.3 artarak 34 milyar 246 milyon dolara çıktı. Böylece tüm zamanların en yüksek tarım ihracatı gerçekleştirildi. Tarım geçen yılki toplam ihracattan yüzde 13.5 pay aldı.

Hissedilir yükseliş

2022’de hububat-bakliyat-yağlı tohumlar ve mamulleri 11 milyar 473 milyon dolar, meyve-sebze mamulleri 2 milyar 525 milyon dolar, zeytin ve zeytinyağı 495 milyon 838 bin dolar, su ürünleri ve hayvansal mamuller 4 milyar 66 milyon dolar, mobilya-kâğıt ve orman ürünleri sektörü de 8 milyar 440 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ihracatını yaptı. Geçen yıl hububat-bakliyat-yağlı tohumlar ve mamulleri yüzde 25.4, meyve-sebze mamulleri yüzde 24.6, zeytin ve zeytinyağı yüzde 60.2, su ürünleri ve hayvansal mamuller yüzde 19.7, mobilya-kâğıt ve orman ürünleri yüzde 20.8 ihracat artışı kaydetti.

Irak öne çıktı

Irak ihracatta öne çıktı. Ülkeye 2 milyar 333 milyon dolar tutarında hububat-bakliyat-yağlı tohumlar ve mamulleri, 379 milyon 167 bin dolar tutarında meyve-sebze mamulleri, 772 milyon 312 bin dolar tutarında su ürünleri ve hayvansal mamuller, 1 milyar 40 milyon dolar tutarında mobilya-kâğıt ve orman ürünleri gönderildi.

Zeytin ve zeytinyağı sektörü ise ABD’ye 110 milyon 385 bin dolar meblağında ürün yolladı. Tarım sektörü ayrıca Aralık 2022’de 3 milyar 435 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek aylık ihracatına imza attı. Bu dönemde hububat-bakliyat-yağlı tohumlar ve mamulleri 1 milyar 124 milyon dolar, yaş meyve-sebze 416 milyon 160 bin dolar, zeytin ve zeytinyağı 103 milyon 613 bin dolar ihracatla rekor kırdı.