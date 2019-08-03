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Tarım Orman Şurası’na vatandaştan yoğun ilgi

15 yıl aranın ardından yapılacak olan ve ilk defa, tüm Türkiye’nin söz sahibi olabileceği bir platform oluşturmak için yola çıkılan III.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 11:49
Tarım Orman Şurası’na vatandaştan yoğun ilgi

15 yıl aranın ardından yapılacak olan ve ilk defa, tüm Türkiye’nin söz sahibi olabileceği bir platform oluşturmak için yola çıkılan III. Tarım Orman Şurası‘na vatandaş yoğun ilgi gösterdi.


Vatandaşın önerileri ve görüşleri ile sürece doğrudan katılım sağlayabileceği Tarım ve Orman Bakanlığının resmi internet adresi https://sura.tarimorman.gov.tr ‘de yer alan “Görüş Bildir” sayfasına öneri yağdı; Şura’nın tanıtım toplantısının yapıldığı 17 Temmuz’dan bu yana 3 bin 725 görüş bildirildi.


Şura için öneride bulunan vatandaşların mesleki dağılımları da Türkiye’nin her kesiminden sürece katkı geldiğini gösteriyor. Çiftçi (756 öneri), mühendis (490), veteriner (176) gibi sektörle direk bağlantılı vatandaşlarımızın yanı sıra; öğretmen, doktor, avukat, gazeteci, kaptan, borsacı, asker, hemşire ve daha birçok meslek grubundan vatandaşlarda duyarlılık gösterip bugüne kadar Tarıma, Ormana dair önerisini iletenlerden.


Gelen önerilerin yanı sıra, 1,6 milyon çiftçi ve sektörün tüm paydaşlarına, SMS kanalıyla ulaşılarak da katkıları talep ediliyor.


Gönderilen SMS’de “Kıymetli Üreticimiz, Tarım ve Orman Bakanlığı olarak Ekim ayında birlikte gerçekleştireceğimiz III. Tarım ve Orman Şurası için “Bir fikrim var!” diyorsanız, sizi de https://sura.tarimorman.gov.tradresindeki “Görüşünü Bildir” sayfasına bekliyoruz” ifadeleri yer alıyor.


SMS’in yanı sıra “Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın teşvik ve himayeleriyle kıvanç duyduğumuz ve güç bulduğumuz Şura süreci, önümüzdeki üç ay boyunca sizlerin fikir ve projeleriyle daha anlamlı ve değerli hale gelecektir. Bunun için sizleri dehttps://sura.tarimorman.gov.tr adresli web sitemizdeki ‘Görüşünü Bildir’ sayfasına davet ediyoruz. Birlikten kuvvet, beraberlikten bereket doğar. Ekim’de buluşmak üzere” ifadelerini içeren mail ile de vatandaşlardan görüş ve önerileri talep ediliyor.


Gelecek tüm görüşler, konuları itibariyle 21 Çalışma Grubuna iletilirken, öte yandan Tarım ve Orman Bakanı Sayın Bekir Pakdemirli’nin katılımıyla geçtiğimiz haftalarda tanıtımı yapılan III. Tarım Orman Şûrası’nın çalışma grupları da mesaiye devam ediyor.


Program kapsamında oluşturulan 21 adet Çalışma Grubundan Bitkisel Üretim Ve Bitki Sağlığı Çalışma Grubu, Tarımsal Üretim Planlaması Çalışma Grubu, Tarım Ve Orman Hukuku Çalışma Grubu, Gıda Güvencesi Çalışma Grubu, Tarımsal Yapı ve Dönüşüm Grubu, Orman Kaynaklarından Faydalanma Grubu ile Balıkçılık ve Su Ürünleri Grubu ilk toplantılarını gerçekleştirdi.


Grup Toplantıları Bakanlık Personelleri, Sivil toplum kuruluşu üyeleri ve Çeşitli üniversitelerden öğretim üyelerinin yanı sıra Şûra Genel Sekreterliğinin de katılımıyla gerçekleşiyor.


Bütün öneri ve görüşlerin titizlikle ele alındığı 21 çalışma grubunun mesaisi 3 ay devam edecek. Bu çalışmalarla hazırlanacak raporlar neticesinde, Tarım ve Ormancılığın 25 yıllık yol haritasını belirleyecek olan kararlar, Eylül veya Ekim ayında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile yapılacak toplantıda kamuoyuna duyurulacak.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 11:49
  1. doğa

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