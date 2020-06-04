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Aktüel

Tarım makinasına eli sıkışan çocuğa itfaiye yetişti

Yeniakit Publisher
2020-06-04 21:01:40 -
Tarım makinasına eli sıkışan çocuğa itfaiye yetişti

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Tavas ilçesinde 10 yaşındaki çocuğun makineye sıkışan eli, hastanede itfaiye ekiplerince yapılan müdahale sonucu kurtarıldı.

Altınova Mahallesi'nde ailesiyle tarlaya giden 10 yaşındaki Ramazan Mert Marık, tütün dikiminde kullanılan traktörün arkasına bağlı arık açma makinesine sol elini sıkıştırdı.

Baba Cihan Marık, oğlunun elinin sıkıştığını görmesinin ardından, makinenin parçasını sökerek oğlu ile Tavas Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından küçük çocuk ambulansla Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi'ne sevk edildi.

Ramazan Mert Marık'ın eli, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekiplerce hastanede yapılan müdahale ile sıkıştırdığı makineden çıkartıldı.

Parmaklarında ve elinde yaralanmalar oluşan Ramazan Mert Marık'ın hastanede tedavisi sürüyor.

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