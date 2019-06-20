Tarım Kredi ve ÇAYKUR’dan çay üreticileri için güç birliği

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği ile Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) arasında çay üreticilerinin sorunlarına çözüm bulmak amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

İş birliği protokolü Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz ve ÇAYKUR Genel Müdürü Yardımcısı Yusuf Ziya Alim arasında Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Merkezi’nde imzalandı. İmzalanan protokolün hayırlı olması temennisinde bulunan ÇAYKUR Genel Müdür Yardımcısı Alim, "ÇAYKUR çayın öncü kuruluşu. Çayda yolu çizen kuruluş. İlk kez Tarım Kredi Kooperatiflerinde ÇAYKUR çayı raflarda olacak. Protokolle çay üreticilerimizin Tarım Kredi Kooperatiflerinin sunduğu bazı çeşitli konularda faydalanmaları gündeme gelecek. Bu anlamda genel müdürümüze teşekkür ediyorum. Çay üretimi yapan bölgelerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"200 bin çay üreticisinin sorununa çözüm sunacak"

İmzalanan protokolün çay üreticilerinin çeşitli sorunlarına çözüm sunacak önemli bir protokol olduğunu belirten Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz ise, "İki köklü kuruluş arasında ortaya koyulacak iş birliği inşallah hayırlı sonuçlar doğuracaktır. Bir taraftan üretici desteği verirken, üretici tarafından arza taşınması noktasında faaliyetlerini sürdürmekte. Bugün ÇAYKUR’la imzalayacağımız iş birliği protokolü ile 200 bin civarındaki çay üreticisinin çeşitli sorunlarının çözümü vetarım kredi imkanlarından faydalanmamasından dolayı her iki kurum bir protokol imzalıyoruz. Tarım Kredinin bütün kapılarını çay üreticisine açarken, üretilmiş olan çay ürününün de pazara taşınması noktasında ÇAYKUR iş birliğini geliştirmiş olacağız. AR-GE ve eğitim çalışmaları bu kapsamda olacak. Hedefimiz çay üreticisinin sorununu minimize etmek. Eğitimi artırmak, verimle birlikte kaliteyi artırmak. Bir taraftan üreticinin, bir taraftan tüketicininihtiyacını en hızlı şekilde karşılamak olacaktır" diye konuştu.

Protokol kapsamında çay üreticilerinin Tarım Kredi Kooperatiflerine ortak olma ve kredi kullanımında yaşadıkları sorunların çözülerek tarımsal girdi ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması sağlanacak. Ayrıca Tarım Kredi Kooperatifleri ve iştiraki şirketler ile ÇAYKUR tarafından karşılıklı Ar-Ge çalışmaları, eğitim programları, seminer, çalıştay düzenlenmesi ve diğer ortak çalışmalar konusunda da iş birliği yapılacak.

Tarımsal girdi ihtiyaçları karşılanacak

Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) dahil olmayan çay üreticileri, Tarım Kredi Kooperatiflerine ortak olamıyor. Bu nedenle Tarım Kredi ortağı olamayan üreticiler, ihtiyaç duydukları tarımsal girdiler için kooperatiflerce sunulan imkânlardan faydalanamıyor. ÇKS’ya dahil olmayan çay üreticilerinin yaşadığı bu sorunun çözümü için Tarım Kredi Kooperatifleri ve ÇAYKUR ortak bir çalışma başlattı. Çay üretimi yapılan arazi bilgileri ile çay üreticilerine ilişkin verilerin tutulduğu Çay Ruhsatı (Çay Karnesi) sisteminde yer alan veriler, ihtiyaç ile sınırlı olmak ve ilgili mevzuatın elverdiği sınırlar dâhilinde kalmak koşuluyla ÇAYKUR tarafından Tarım Kredi Kooperatifleri ile paylaşılacak. Böylelikle çay üreticilerinin Tarım Kredi Kooperatiflerine ortak olabilmelerine imkân sağlanacak. Çay üreticileri için Çay Karnesi sisteminde yer alan çaylık alan miktarına göre özel kredi limiti belirlenecek. Üreticilerin Tarım Kredi Kooperatiflerinden aldıkları tarımsal girdilere (gübre vb.) ilişkin borçlar, istemeleri halinde ÇAYKUR’a teslim edecekleri çay karşılığında alacaklarından da karşılanabilecek.

Ar-Ge ve eğitim çalışmaları düzenlenecek

Protokol ile Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki şirketlerin üretmiş olduğu gübre, yem, zirai ilaç, sera örtüsü, sulama sitemleri vb. tarımsal girdilerden çay üreticilerinin halihazırda kullandıkları ve/veya gelecekte ihtiyaç duyacakları tarımsal girdilerde dışa bağımlılığın azaltılması, çevreye duyarlı ham maddelerin üretilmesi konularında ÇAYKUR ile iş birliği içerisinde çalışmalar yapılacak. ÇAYKUR’un organik çay tarımı konusunda üretim yapmak istediği köylerde çiftçilere Tarım Kredi teknik personellerince organik tarım, organik gübre kullanımı, budama, çapalama konularında teorik ve uygulamalı eğitimler verilecek. Çay tarımı ve organik çay üretimi konusunda ÇAYKUR önderliğinde Tarım Kredi Kooperatifleri ve iştirakleri, Tarım ve Orman Bakanlığı, üniversiteler, organik üretim yapan çiftçiler, ziraat odaları ve ilgili diğer firma/kuruluşlar, sektörle ilgili sorunlar, yeni gelişmeler, katılımcıların talep ettiği konuları görüşmek üzere yılda en az bir defa toplantı düzenlenecek.