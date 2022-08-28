  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Tarım Kredi marketleri güncel fiyatlar | En ucuz ayçiçek zeytinyağı salça şeker tavuk
Ekonomi

Tarım Kredi marketleri güncel fiyatlar | En ucuz ayçiçek zeytinyağı salça şeker tavuk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Tarım Kredi marketlerinde 15 Ağustos Pazartesi günü 30’dan fazla üründe yüzde 30-35 indirim uygulandı. Tarım Kredi marketlerinden alışveriş yapacak olanlar ise güncel fiyatları araştırıyor. Peki, Tarım Kerdi marketlerinde ayçiçek yağı kaça satılıyor? Beyaz et salça şeker Tarım Kredi marketlerinde kaça satılıyor?

Yeniakit Publisher
2022-08-28 22:03:00 -
Tarım Kredi marketleri güncel fiyatlar | En ucuz ayçiçek zeytinyağı salça şeker tavuk

15 Ağustos Pazartesi gününden itibaren Türkiye genelindeki tüm Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde yüzde 30-35 oranında indirimler uygulanmaya başladı. İndirimlerin ardından söz konusu marketlere ilgi bir hayli arttı. Bu sebeple vatandaşlar en güncel fiyatları merak ediyor. Peki, Tarım Kredi’de ayçiçek yağ kaç lira?

Tarım Kredi marketleri güncel fiyatlar | En ucuz ayçiçek zeytinyağı salça şeker tavuk

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23