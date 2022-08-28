Tarım Kredi marketleri güncel fiyatlar | En ucuz ayçiçek zeytinyağı salça şeker tavuk
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Tarım Kredi marketlerinde 15 Ağustos Pazartesi günü 30’dan fazla üründe yüzde 30-35 indirim uygulandı. Tarım Kredi marketlerinden alışveriş yapacak olanlar ise güncel fiyatları araştırıyor. Peki, Tarım Kerdi marketlerinde ayçiçek yağı kaça satılıyor? Beyaz et salça şeker Tarım Kredi marketlerinde kaça satılıyor?
15 Ağustos Pazartesi gününden itibaren Türkiye genelindeki tüm Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde yüzde 30-35 oranında indirimler uygulanmaya başladı. İndirimlerin ardından söz konusu marketlere ilgi bir hayli arttı. Bu sebeple vatandaşlar en güncel fiyatları merak ediyor. Peki, Tarım Kredi’de ayçiçek yağ kaç lira?