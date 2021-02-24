Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamalarda gıda fiyatlarındaki artış konusuna da değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin sayılarının artacağını belirtti. Peki, Tarım Kredi Kooperatifi marketleri nerede var? Tarım Kredi Kooparitifi ürünleri nereden alınır?

Tarım kredi kooperatifleri marketleri nerede var?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gündeminde gıda fiyatlarındaki artışta yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “2021 yılını yeni bir atılım yılı haline dönüştürmemiz şart. Üretim ve ihracat tarafı gayet iyi gidiyor. Gıda üretimi, tedariki konusunda hiçbir sıkıntımız bulunmuyor. Tarım Kredi Kooperatifi ise yoğun bir şekilde sayını 500'e çıkarma talimatını verdik. İlk etapta 500, sonra 1000 daha sonra bu sayıları artıracağız. Mecburuz ve bunu da yapacağız. Sizler piyasayı yağmalarsanız kusura bakmayın, biz bu adımı atacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ardından vatandaşlar Tarım kredi kooperatifi marketlerinin nerede olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Tarım kredi kooperatifi ürünleri nasıl alınır? Tarım Kredi Kooperatifi ürünleri pek çok zincir markette satılıyor. Ayrıca tarım kredi web sitesi ve PTTAVM internet sitesinden de satılıyor. Pek çok ilde Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri’nin marketleri bulunuyor.

TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MARKETLERİNİN ADRESLERİ İÇİN TIKLAYINIZ