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Ekonomi Tarım Kredi ‘faizsiz sistem’e geçiyor
Ekonomi

Tarım Kredi ‘faizsiz sistem’e geçiyor

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi), faizsiz sisteme geçmek için çalışmalar yürütüyor.

Yeniakit Publisher
2021-07-05 11:26:00 -
Tarım Kredi ‘faizsiz sistem’e geçiyor

Genel Müdür Fahrettin Poyraz, “Tarımsal girdilerin işlerinde finans maliyeti önemli bir yer tutuyor. Biz de bunu görüyor ve önemli bir hamle yapıyoruz. Bizim Tarım Kredi’nin ya kendisini faizsiz bir sisteme dönüştürmesi ya da ayrı bir katılım bankası formatında yapılandırarak faizi kurumun dışına çıkarma noktasında çalışmamız var” dedi.

Altyapı düzenleniyor

Satışlarını krediliden vadeliye dönüştürmek için gerekli adımları attıklarını anlatan Poyraz, şunları kaydetti: “Altyapımızı düzenliyoruz. İnşallah önümüzdeki dönem artık öngörülebilir, çiftçi açısından maliyetlerinin işe başladığı zaman ve borcunu ödediği zaman tamamen hesaplanabilir faizsiz sistemi Tarım Kredi’ye getireceğiz. Bununla ilgili İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde ciddi bir ekiple akademik olarak çalışıyoruz. Yakın zamanda da kamuoyuna kat ettiğimiz mesafelerimizi, attığımız adımları ilan edeceğiz. Ama nihai olarak hedefimiz Tarım Kredi’ye katılım bankası başlığı altında ayrı bir tüzel kişilikle bu sistemi faizsiz hale getirmek.”

Sorumluluk üstleneceğiz

Poyraz, 300 milyar lirayı aşan bir tarımsal hasılanın katılım bankacılığı açısından da çok ciddi bir pazar oluşturduğunu dile getirdi. Poyraz, faizsiz sisteme dönüşüm çalışmalarının katılım bankacılığının gelişimine katkı sunacağını vurguladı. İlaveten “Tarım Kredi olarak sorumluluk üstlenerek faizsiz sistem anlamında inşallah bir model inşa etme gayreti içinde olacağız” ifadesini kullandı.

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