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Aktüel

Tarım işçilerinin çadırlarını sel suları bastı

Adana’nın Ceyhan ilçesinde çadırlarını sel suları basan tarım işçilerin yardımına Ceyhan Belediyesi ekipleri koştu.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 10:45:45 -
Tarım işçilerinin çadırlarını sel suları bastı

Adana’nın Ceyhan ilçesinde çadırlarını sel suları basan tarım işçilerin yardımına Ceyhan Belediyesi ekipleri koştu.


Çevre illerden Çukurova’ya gelen çok sayıda tarım işçisinin yaşadığı çadırlar, kentte 4 gündür süren sağanak nedeniyle sular altında kaldı. Kadınların ve çocukların içinde bulunduğu çadırlar çamur içinde kaldı. Ceyhan Belediyesi ekipleri hiç vakit kaybetmeden iş makineleri ile bölgeye intikal etti. Sel suları tahliye edildi. Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem sel mağduru mevsimlik işçileri ziyaret ederek gıda ve kıyafet yardımı yaptı.


Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, "Maalesef hava koşulları vatandaşlarımızı olumsuz etkiledi. İlçemize tarlalarda çalışmak üzere gelen mevsimlik işçilerin yaşadığı çadırlarımız selden etkilendi. Onların mağduriyetlerini gidermek için elimizden geleni yapıyoruz. Sel suları çadırlardan tahliye edildi. Ailelere de belediye olarak gıda ve kıyafet yardımı yaparak destek olmaya çalışacağız. Herkese geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.

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