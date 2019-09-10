0553 313 94 23

Tarım işçilerini taşıyan araç uçuruma yuvarlandı; 1 ölü, 5 yaralı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan aracın uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

10 Eylül 2019 Salı 15:19
Tarım işçilerini taşıyan araç uçuruma yuvarlandı; 1 ölü, 5 yaralı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan aracın uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Aydın’ın Bozdoğan ilçesinden Nazilli’nin Bağcıllı Mahallesi’ne incir toplamaya giden tarım işçilerini taşıyan 09 NA 470 plakalı araç Aşağı Bağcıllı mevkiinde sürücüsü Özkan Ş.’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile 200 metrelik uçuruma yuvarlandı. Olay esnasında araçta bulunan tarım işçilerinden 6 kişi yaralandı. Kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine 112 Acil Sağlık, İtfaiye ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi ile Kuyucak İlçe Hastanesi’ne sevk edildi. Kazada araç sürücüsü Özkan Ş. (30), Gözde Ç. (23), Firdevs E. (55), Işılay Ç. (17), Günnur Ç.(48) yaralanırken, Aynur Üstün (47) ise hastanede hayatını kaybetti. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 15:19
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Okuma sevdalısı minik Gülistan’a destek
    1. Okuma sevdalısı minik Gülistan’a destek
    2. Şahinbey Ampute’nin Milli gururu
    3. Şahinbey Mehmetçiğin yanında
    4. İl Jandarma Komutanı Altıntaş’tan..
    5. Şehit babası Mehmet Demir son..
    6. 3600 ek gösterge artışı hangi tarihte..
    7. 'Dur' ihtarına uymayan minibüste..
    8. Yatağan’ın Kırsal mahalle yolları..
    9. Kazada hayatını kaybeden Sakman’ın adı..
    10. Cizre Emniyet Müdürlüğü aşure günü..
    11. Denizde kaybolan çocuğun cesedi bulundu
    12. TBB'den doğalgaz santrali kredileri..
    13. Mısırlı gazeteciden, "Beni..
    14. ABD'li komutanlarla Ankara'daki..
    15. Tiyatroya başladığı sahnede uğurlandı
    16. Türk ve ABD askerlerinden Suriye..
    17. Köyde uyuşturucu operasyonu
    18. FETÖ üyesinin tahliyesine "tehlike..
    19. Besni’de Tekel depolarının yeri millet..
    20. Ankara’dan Hatay’a götürülen yabancı..
    21. Büyükşehir’den Balıklara yol
    22. Darbe girişimi davasında 4 sanık..
    23. Yazlık evlerin bakımında “yalıtım”..
    24. MSB: "Görüşmelere yarın, Akçakale’deki..
    25. MSB: "ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan..
    26. İran'da kendini yakan kadın taraftar..
    27. Şehit yakınları ve Gazilerden..
    28. Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nde..
    29. Özen, “Ulaşımda 1 Ocak 2020’den..
    30. Kritik görüşme sonrası MSB'den açıklama!
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı

    Günün Karikatürü

    10 Eylül 2019
    Kulisleri sallayan gelişme! Binali Yıldırım'ın yeni görevi belli oldu
    Kulisleri sallayan gelişme! Binali Yıldırım'ın yeni görevi belli oldu
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!