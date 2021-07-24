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Gündem Tarım işçilerini taşıyan araç devrildi! Ölü ve çok sayıda yaralı var
Gündem

Tarım işçilerini taşıyan araç devrildi! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Kastamonu'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi. Kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-24 11:05:00 -
Tarım işçilerini taşıyan araç devrildi! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Kastamonu'da Hanönü ilçesinden Taşköprü ilçesine giden sarımsak işçilerini taşıyan Fatih Atlı'nın kullandığı 37 SD 201 plakalı minibüs, Çördük köyü yakınlarında yol kenarındaki ormanlık alana devrildi.

Kazada, işçilerden Sevim Kıyak olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar Fadime, Nazan ve Mediha Demir ile Gülay Açar, Hediye Yılmaz, Kezban Türkmen ve Kadriye Şimşek, ambulanslarla Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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