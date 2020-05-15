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Tarım işçileri karantina altına alındı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) Türkiye’ye getirilen tarım işçileri Adıyaman’da karantina altına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 20:58:48 -
Tarım işçileri karantina altına alındı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) Türkiye’ye getirilen tarım işçileri Adıyaman’da karantina altına alındı.


Korana virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında KKTC’den Mersin Limanına getirilen 173 tarım işçisi buradan otobüslerle Adıyaman’a getirildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kredili Yurtlar Kurumuna ait Safvan Bin Muattal Kız Yurdu’na gelen tarım işçilerinin ilk olarak ateşleri ölçüldü. Ateşleri ölçülen tarım işçileri kayıt yaptırdıktan sonra karantina altında tutulacakları yurda giriş yaptı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın koordinasyonu ve ilgili bakanlıkların ortak çalışmasıyla KKTC’den tahliye edilen tarım işçileri 14 gün boyunca yurtta misafir edilecek.


İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Osman Ertuğrul Altuğ, “Kıbrıs’tan Mersin’e, oradan da yine AFAD tarafından otobüslerle 173 vatandaşımız getirildi. Burada 14 gün süreyle karantina altında, gözlem altında tutacağız. Ondan sonra da evlerine sağlıklı bir şekilde ulaştıracağız inşallah” ifadelerini kullandı.

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